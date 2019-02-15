Başkan adayı Gökçe’den Salihli için sağlık oteli projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, ilçenin sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla Kurşunlu kaplıcaları bölgesinde ‘Salihli Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi’ adı altında proje hazırladı.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe, Salihli ilgili projelerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak ilçenin termal suyunu sağlık turizminde kullanmayı planlayan Gökçe, Kurşunlu kaplıcaları bölgesi için ‘Salihli Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi’ projesi hazırladı. Projesi hakkında bilgi veren Gökçe, “Salihli’de imkânlar o kadar fazla ki, Salihli’de ne isterseniz yapabilecek mevcut değerlerimiz var. Yeter ki değerleri doğru kullanın, yeter ki o fırsatları kaçırmayın veya vizyonunuz olsun, ufkunuz olsun. Sadece İller Bankasından gelen payla belediyecilik yapılmaz, sadece köylerden beldelerden gelen arsa ve arazileri satarak bir yere varılmaz. Bir taraftan hizmet için para harcarken, bir taraftan da para kazanmamız lazım. Çünkü daha sonraki gelecekteki hizmetleri yapabilmek için gelir gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu da belediyenin öz gelirlerinde devamlılık ve artış sağlayabilmektir. Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin fiziksel halinigeliştirmek amacıyla yaptığı turizm türüdür. Salihli’de imkânlar o kadar fazla ki, Salihli’de ne isterseniz yapabilecek mevcut değerlerimiz var. Yeter ki değerleri doğru kullanın, yeter ki o fırsatları kaçırmayın veya vizyonunuz olsun, ufkunuz olsun. Bu öz gelirleri artırmak içinde Kurşunlu kaplıcalarındaki atıl bölge olan şişeleme alanında veya daha uygun olabilecek bir alanda ‘Salihli Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi’ projesini hazırladık. Kurşunlu kaplıca suyunun romatizmaya, cilt ve kadın hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, sinirsel rahatsızlıkların tedavisine olumlu etkileri var. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır. Yabancı turistler Türkiye’de şu anda İzmir Balçova’ya termal tedavi için geliyorlar. İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizma hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep her geçen gün artıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde nemli hava olduğu için romatizma hastalıklar fazla ve 50 yaşı geçen tüm sigortalıların termal sağlık gezisi faturalarını sigorta firmaları ödüyor. Sigorta şirketlerinin 15 günlük kür için ödediği para 15 bin euro civarında. Eğer Kurşunlu’da sağlık oteli projemizi hayata geçirirsek gelen sigorta anlaşmalı yabancı turistleri Salihli’ye getirdiğimiz zaman ilk başta yarı yarıya bir fiyat uygulaması da yaparsak 7 bin 500 euroya 15 gün konaklattırmış oluruz. Bu da fizyoterapist ve fizik tedavi uzmanları aracılığı ile verilecek hizmet ile birlikte odanın günlüğünü 500 euroya satmak demek. Şuan Salihli Kurşunlu kaplıcalarındaki yaklaşık 20 Euro’ya oda satıldığını düşünürseniz, bunun 25 misli bir ciro elde etmek mümkün. Bu fizik tedavi günde bir iki saat sürüyor. Bu tedaviden sonra çoğu emekli olan bu insanlar boş kalacaklar. Avrupa’daki emekliler bizdeki emeklilerimiz gibi değil, bize göre dünyadaki para değerleri yüksek ve bu turistler Salihli’de para harcayabilir. Bu insanları Adala’ya kanyona, dünyada ilk paranın basıldığı Sart’a, çömlekçilik ve jeopark başlangıcı olan Gökeyüp’e götürebiliriz. Salihli içinde gezdirebilir yöresel tatları tatmalarını sağlayarak, gezdirip para harcamalarını sağlayabiliriz. Böylelikle rehber kazanır, şoför kazanır, bizim diğer projemiz olan Salihli Meslek Edindirme Merkezindeki SAL- MEK’lerde turistlik eşya üretimi yapan kadınlar kazanır, lokantacı kazanır, garsonlar kazanır, Salihli Belediyesi kazanır, esnaf kazanır” dedi.

Sağlık oteli projesinin somut olduğunu vurgulayan Gökçe, “Bu projeyi İl Bank A.Ş Kalkınma Bankası yolu ile uzun yıllara yayılmış bir finans kaynağı ve teşviklerden yararlanarak yapacağız. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Salihli Kurşunlu kaplıcalarının bulunduğu alan termal turizm alanı olarak teşvik kapsamına alınmıştı. Ayrıca 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Termal Sağlık Turizmi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar ile ülkemizde uygulanmaya başlanılan yeni teşvik sistemi ile turizm sektöründe üç yıldız ve üzeri otel yatırımları; vergi indirimi, sigorta primi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti vb. bölgesel desteklerden yararlanacağız. Klasik belediye anlayışının dışında yeni nesil belediyecilik anlayışı ile Salihli’ye bereket ve huzur vadediyoruz. Dolayısıyla biz Salihli’nin tümünü kucaklayan, mutlu eden bütün projelerle varız” diye konuştu.