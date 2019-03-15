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Başkan adayı Deniz Köken "sevgi yürüyüşü"nde vatandaşlara çiçek dağıttı

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Yeşilpınar Mahallesi’nde düzenlenen sevgi yürüyüşünde vatandaşlara çiçek dağıttı.

15 Mart 2019 Cuma 15:54
Başkan adayı Deniz Köken "sevgi yürüyüşü"nde vatandaşlara çiçek dağıttı

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, Yeşilpınar Mahallesi’nde düzenlenen sevgi yürüyüşünde vatandaşlara çiçek dağıttı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Köken, “Vatandaşlarımızın olaya bakışını görüyorsunuz, demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Bundan sonra bunu geleneksel hala getirmemiz lazım” dedi.


Her gün çeşitli mahallelerde vatandaşlarla iletişime geçen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, “Salın Sepetleri Alın Çiçekleri” sloganıyla Yeşilpınar Mahallesi’nde düzenlenen sevgi yürüyüşünde vatandaşlarla bir araya geldi. Çok sayıda vatandaşın katılımı ile Yeşilpınar’ın sokaklarını tek tek gezen Köken, sokak ve apartmanlarda bulunan vatandaşlara çiçek dağıttı.Vatandaşlardan bazıları ise çiçekleri pencerelerden sarkıttıkları sepetlerle aldı.



“Bundan sonra bunu geleneksel hale getirmemiz lazım”


Vatandaşların çiçeğe ayrı bir ilgi gösterdiğini ifade eden Deniz Köken, “Vatandaşlarımızın olaya bakışını görüyorsunuz, demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Bundan sonra bunu geleneksel hale getirmemiz lazım” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:54
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