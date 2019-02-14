Başkan adayı belediye otobüsüne bindi, karanfil dağıttı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Ak Parti’nin Belediye Başkan Adayı Doktor Ahmet Murat Ünal, belediye otobüsünde vatandaşlara kırmızı karanfil dağıttı, Sevgililer Günü’nü kutladı.

Mudanya’yı kardeşce, sevgiyle, kimseyi ötekileştirmeden ve gönüllere dokunarak yöneteceklerini belirten Ünal, "Mudanya, ülkemizin birçok rengini ve değerini bağrında yaşatan bir ilçe konumundadır. Mudanya’da birlikte yaşadığımız diğer illere mensup vatandaşlarımız benim gözümde artık Mudanyalıdır” diye konuştu.

Etnik kimliği ve mezhebi farklı olan kesimlerin bir arada kardeşçe yaşadığı Mudanya’nın siyasi çekişmeler neticesinde bin parçaya bölündüğünü dile getiren Dr. Ünal, “Bugüne kadar Mudanyalılara siyasi kimlikleri göz önünde tutularak muamele edildi. Biz herkesin siyasi fikrine saygı duyuyoruz. Çünkü fikir çeşitliliği bizim zenginliklerimizden birisi. Bize oy verende vermeyende küçüğümüzse kardeşimiz, büyüğümüzse ağabeyimiz ablamızdır. Biz Mudanya’ya ideolojik çerçeveden bakmıyoruz” dedi.

Mudanyalıya siyasi mobbing uygulandığının altını çizen Dr. Ünal, “Mudanya’yı kardeşçe, dostça ve birlikte yönetmek istiyoruz. Kimin hangi siyasi fikirde olduğu bizim ilgi alanımız değil. Biz fikirlerinize değil gönüllerinize dokunacağız” şeklinde ifade etti. Hiçbir makam ve mevkiinin bir tane Mudanyalının gönlünü kırmaya değmediğini söyleyen Dr. Ünal, “Demokratik ortamda verdiğimiz mücadelenin tek gücü Mudanyalının sandıkta bize vereceği destektir. Kaybettiğimiz 5 yılı gelin birlikte geri kazanalım. Bizim tek derdimiz Mudanya’nın ve Mudanyalının menfaatleridir. Bunun üstünde bir menfaatimiz yoktur. Ve asla olmayacaktır” dedi.

Sabahın ilk ışıklarıyla Mudanya Emek belediye otobüsünde belediye başkan Adayı Murat Ünal’ı gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne dikkat çeken Ünal, "Tüm hemşehrilerimin Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Biz hizmeti aşkla ve gönülden yapacağız. Geleceğin yaşanabilir Mudanya’sını, halkımızın fikirleriyle oluşturacağız, Mudanya’yı halkımızla birlikte sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde yöneteceğiz" diye konuştu.