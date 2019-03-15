0553 313 94 23

Başkan Acar: "Yatırım yelpazesi genişleyecek"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği yönetimine ziyarette bulundu.

15 Mart 2019 Cuma 10:42
Başkan Acar: "Yatırım yelpazesi genişleyecek"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği yönetimine ziyarette bulundu. Acar, "Çaltılıdere’ye yapılacak olan 50 bin öğrenci kapasiteli üniversite kampüsü Aliağa’yı hem öğrenci şehri yapacak hem de yatırım yelpazesini genişletecek" dedi.


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar,Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği yönetimine bir ziyaret yaptı. Başkan Serkan Acar’ı Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Çelik ve yönetimi karşıladı. Dernek binasındaki ziyaret yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Serkan Acar, sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Aliağa’ya yapılacak olan dev projeler hakkında bilgiler verdi.


Vatandaşıyla, kurumlarıyla Aliağa’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren esnafımızın Aliağa ekonomisine ciddi bir katkısı var. Bu katkı yüzde 70 oranlarındadır. Esnafın ekonomik açıdan iyi bir durumda olması Aliağa’ya da değer katıyor. Bizde esnafın ekonomik olarak iyi bir durumda olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


Aliağa’ya birbirinden değerli yatırımların geleceğini de belirten Başkan Serkan Acar, dernek yöneticilerine yeni devlet hastanesi, meslek hastalıkları hastanesi, battı-çıktı projesi, çevre yolu, ege üniversitesi ve TOKİ projeleri konusunda bilgiler verdi.


Ege Üniversitesi’nin Çaltılıdere bölgesine kuracağı uluslararası nitelikte dev kampüsün yeni yatırımları da beraberinde getireceğinin altını çizen Başkan Serkan Acar, "Çaltılıdere’ye yapılacak olan 50 bin öğrenci kapasiteli üniversite kampüsü Aliağa’yı hem öğrenci şehri yapacak hem de yatırım yelpazesini genişletecek. Bu da Aliağa’ya ekonomik olarak büyük değer katacak" dedi. Başkan Serkan Acar, TOKİ’nin Aliağa’ya ilk etapta 600 konut yapacağını ve beş yıllık süreçte konut sayısının 5 bine yükseleceğine de değindi.


Başkan Serkan Acar, ayrıca Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği’nin kooperatif kurma aşamasında da yanlarında olduklarını belirterek, kendilerine her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını söyledi. Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Çelik da, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine her zaman destek veren Başkan Serkan Acar’a yerel seçimler öncesinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:42
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan 4 kişi tutuklandı
    1. Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan 4..
    2. "Türkiye, turizmde umduğunu bulacak"
    3. Erdoğan: Asıl büyük reform şehir..
    4. Erdek’te“Pİ Günü” kutlandı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi..
    6. Yeni Zelanda’da iki camiye terör..
    7. Başkan Avcı: “Olmayacak şeylerin..
    8. Seyhan’a, Türkiye’nin en büyük Amatör..
    9. Otomobili delip içeri giren demir..
    10. Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar..
    11. Avrupa Birliği'den Yeni Zelanda'da..
    12. Hamile kadın, 6 saatte hastaneye..
    13. Haliliye Voleybol Takımı..
    14. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:..
    15. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    16. Bahar alerjisi olanlar dikkat
    17. Antalya’da yaşlı adamı öldüren..
    18. Arçelik'ten EBRD ile yaklaşık 1 milyar..
    19. Pasinler TSO ve TANAP’tan ortak proje
    20. Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut..
    21. Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma..
    22. Minik eller Yemenli yetimin yüzünü..
    23. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    24. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    25. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    26. Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi..
    27. Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm..
    28. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    29. Aydın ve Karataş’tan Uzundere ve İspir..
    30. Kadınlar başarı hikayelerini anlattı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor