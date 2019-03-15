Başkan Acar: "Yatırım yelpazesi genişleyecek"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği yönetimine ziyarette bulundu. Acar, "Çaltılıdere’ye yapılacak olan 50 bin öğrenci kapasiteli üniversite kampüsü Aliağa’yı hem öğrenci şehri yapacak hem de yatırım yelpazesini genişletecek" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar,Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği yönetimine bir ziyaret yaptı. Başkan Serkan Acar’ı Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Çelik ve yönetimi karşıladı. Dernek binasındaki ziyaret yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Serkan Acar, sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Aliağa’ya yapılacak olan dev projeler hakkında bilgiler verdi.

Vatandaşıyla, kurumlarıyla Aliağa’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren esnafımızın Aliağa ekonomisine ciddi bir katkısı var. Bu katkı yüzde 70 oranlarındadır. Esnafın ekonomik açıdan iyi bir durumda olması Aliağa’ya da değer katıyor. Bizde esnafın ekonomik olarak iyi bir durumda olması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Aliağa’ya birbirinden değerli yatırımların geleceğini de belirten Başkan Serkan Acar, dernek yöneticilerine yeni devlet hastanesi, meslek hastalıkları hastanesi, battı-çıktı projesi, çevre yolu, ege üniversitesi ve TOKİ projeleri konusunda bilgiler verdi.

Ege Üniversitesi’nin Çaltılıdere bölgesine kuracağı uluslararası nitelikte dev kampüsün yeni yatırımları da beraberinde getireceğinin altını çizen Başkan Serkan Acar, "Çaltılıdere’ye yapılacak olan 50 bin öğrenci kapasiteli üniversite kampüsü Aliağa’yı hem öğrenci şehri yapacak hem de yatırım yelpazesini genişletecek. Bu da Aliağa’ya ekonomik olarak büyük değer katacak" dedi. Başkan Serkan Acar, TOKİ’nin Aliağa’ya ilk etapta 600 konut yapacağını ve beş yıllık süreçte konut sayısının 5 bine yükseleceğine de değindi.

Başkan Serkan Acar, ayrıca Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği’nin kooperatif kurma aşamasında da yanlarında olduklarını belirterek, kendilerine her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını söyledi. Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Çelik da, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine her zaman destek veren Başkan Serkan Acar’a yerel seçimler öncesinde başarı temennisinde bulundu. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.