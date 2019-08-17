Başkan Acar, sünnet olacak çocukları sevindirdi Samsun Alaçam Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet öncesi Başkan İlyas Acar, çocukları sevindirdi.

Samsun Alaçam Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet öncesi Başkan İlyas Acar, çocukları sevindirdi.

Pazartesi günü Alaçam Devlet Hastanesinde erkekliğe ilk adımını atacak olan 60 çocuk bugün aileleriyle birlikte belediye binasına gelerek sünnet elbiselerini giydi. Elbiselerini giyen çocuklara Başkan İlyas Acar tarafından hediyeleri verildi. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle Geyikkoşan mesire alanı ve şehir turu atıldı.

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