0553 313 94 23

Başkan Acar, seçim turlarında

Seçim startını belediye personelini ziyaret ederek veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilk dış mahalle ziyaretini Yukarı Şehit Kemal Mahallesi’ne yaptı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:53
Başkan Acar, seçim turlarında

Seçim startını belediye personelini ziyaret ederek veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilk dış mahalle ziyaretini Yukarı Şehit Kemal Mahallesi’ne yaptı.


Seçim startı için geçtiğimiz cuma gününü seçen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye birimlerinde görev yapan personeli ziyaret ettikten sonra ilk dış mahalle ziyaretini de Yukarı Şehit Kemal Mahallesi’ne yaptı. Cuma namazını mahalle sakinleri ile birlikte kılan Başkan Serkan Acar, ardından taziye evinde vatandaşlarla sohbet etti.


Belediye başkanlığının veballi bir görev olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Peygamber efendimizin bir sözü vardır; ’Bir idarecinin bir günlük adaletli yönetimi yetmiş yıllık ibadetine bedeldir.’ Allah sizlerden razı olsun ki bu kadar önemli ve kutsal bir görevi bana lütfettiniz. Veballi bir görev yapıyoruz. Yukarı Şehit Kemal’de Hatice teyzemin evinde çocuğunun önüne koyacak bir ekmeği, çorbası yoksa bunun vebali bendedir. Yüksekköy ’de Hasan Amcamın sobasına atacak bir odunu yoksa vebali bendedir. Fatma Teyzem hastaneye gidemiyorsa, ilacını alıp tedavi olamıyorsa vebali bendedir. Hepimiz bir aileyiz. Cenazede birlikte olmak, kötü günde birlikte olmak, aç bir komşumuz varken tok yatmamak. Bizi biz yapan bunlar. Şehrül-Emin olarak bu ilçede yaşayan herkesin derdi benim derdimdir. Bugüne kadar mazlumun, öksüzün, dulun, yetimin yanında olmaya çalıştık. Allah hepinizden razı olsun. Buraya ne zaman gelsem beni kucakladınız" dedi.


Yukarı Şehit Kemal Mahallesi sakinlerinden helallik de isteyen Başkan Serkan Acar, daha sonra Aliağa kabristanlığında bulunan şehitliğe giderek vatan uğruna canını feda eden şehitler için dua etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali Yıldırım EYT açıklaması
    1. EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali..
    2. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    3. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    4. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    5. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    6. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    7. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    8. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    9. "Çok kırılgan bir takımız"
    10. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    11. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    12. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    13. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    14. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    15. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    16. Kalp krizi neden olur?
    17. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    18. Yeni S-400'ler teslim edildi
    19. AK Parti'nin Bartın mitingi
    20. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk