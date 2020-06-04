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Yerel

Başkale’de patates ekimi

Van’ın Başkale ilçesinde iki dönümlük araziye bir ton patates ekimi gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:12:57 -
Başkale’de patates ekimi

Van’ın Başkale ilçesinde iki dönümlük araziye bir ton patates ekimi gerçekleştirildi.


Başkale ilçesinde Rahmi Aşkan isimli vatandaş, Ziraat Odası işbirliğiyle 3 dönümlük arazisine 1 ton patates tohumu ekti. Başkale ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde Recep Aşan’a ait olan 3 dönümlük arazide yapılan patates ekiminde konuşan Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda "ülkede ekilmemiş bir karış toprak boş kalmayacak" prensibiyle hareket ettiklerini belirtti. Başkan Aşkan, "Ziraat Odası olarak çiftçimizin traktör ve ekipman ihtiyacını karşıladık. Başkale Belediyesi ise gübre için bizlere araç temin etti. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Asım Solak’a teşekkür ederiz. Yediğimiz ekmekte, içtiğimiz sütte, giydiğimiz kıyafette çiftçilerimizin emeği ve alın teri var. Biz de teşkilat olarak dün olduğu gibi her zaman çiftçilerimizin yanındayız” diye konuştu.


Arazide yapılan gübreleme işleminin ardından 1 ton patates tohumu makineyle ekildi.

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