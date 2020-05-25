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Yerel

Başkale’de fırtına çatıları uçurdu

Van’ın Başkale ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:17:26 -
Başkale’de fırtına çatıları uçurdu

Van’ın Başkale ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle Başkale’de bazı ev ve kurumların çatıları uçtu, meyve ağaçları ve seralar zarar gördü. İlçeye bağlı Yeni Mahallede Hasan Tezel’e ait 3 katlı evin çatısı da fırtına nedeniyle uçtu.


Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, büyük hasar meydana geldi.

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