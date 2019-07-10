Başkale'de devriye sırasında yakalandılar!
Van’da, yurda yasa dışı yollardan giren 94 düzensiz göçmen Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yakalandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:07
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 94 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakolu ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 2 grubu durdurdu.
Kontrollerde, 20'si kadın, 21'i çocuk 94 Bangladeş ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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