  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki yüzlülüğün adı riya

“İnsan unutkandır, bunu unutma!”

Hızır Ali Muratoğlu kimdir? Hızır Ali Muratoğlu ne zaman şehid edildi?

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir
için kalan
Aktüel

Başkale’de 113 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 113 kilogram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:34:52 -
Başkale’de 113 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 113 kilogram eroin ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Saçan Mahallesi’nde operasyon icra edildiği belirtilerek, “İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Komutanlığı ekiplerince müşterek icra edilen operasyon sonucunda 201 paket halinde toplam 113 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı