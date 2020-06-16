Başkale Belediyesinden kilitli parke taşı çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Başkale Belediyesi altyapı çalışmaları biten mahallelerde kilitli parke taşı döşemeye başladı.

Başkale Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerde altyapı çalışması biten yollarda bordürlü kilitli parke taşı çalışması başlatıldı. Budak, Oğulveren, Çakırdoğan ve German mahallelerinde ihalesi yapılan 30 bin metrekare parke taşı yapımı için Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan aplikasyon çalışmalarının ardından Budak Mahallesi ilk defa bordürlü kilitli parke taşıyla tanışacak. Yaklaşık 7 bin metrekarelik yolun yapılması ile birlikte Budak Mahallesi tozlu ve çamurlu yol sorunundan kurtulacak.

Budak Mahallesi sakinleri ise ilk defa mahalle aralarındaki yolların kilitli parke taşı ile yapılacağını belirterek, “Bundan sonra çamur ve toz olmayan mahalle arasında rahat ve temiz ulaşımımız olacak. Belediyemizin mahallemize böyle bir hizmet getirmesi bizleri fazlasıyla memnun etti. Allah kendilerinden razı olsun” şeklinde konuştular.