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"Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"

Festival, Kariyo Ababay Vakfı ana sponsorluğunda 4-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak

03 Eylül 2019 Salı 20:57
"Başka Sinema Ayvalık Film Festivali"

İSTANBUL (AA) - Kariyo Ababay Vakfı (KAV) ana sponsorluğunda geçen yıl ilki düzenlenen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali bu yıl 4-9 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festival Direktörü Azize Tan, basın toplantısında Başka Sinema'nın ulusal ve uluslararası bağımsız sanat filmlerinin sinemalarda yer bulması için çalışan bir kuruluş olduğunu anlattı.

Festival süresince film gösterimlerinin ardından film ekipleriyle soru-cevap seansları, söyleşiler, çocuklar ve gençler için atölyeler ve konserler yapılacağını ifade eden Tan, "Sinemanın ön planda olduğu, gelen konukların olabildiği kadar çok fazla film izlediği, soru-cevapların çok keyifli geçtiği, sinemanın üzerine düşünülen bir festival olacak. Çok sayıda yabancı filmin yönetmeni de festivalde bizimle olacak." diye konuştu.

Tan, festivalin bu yılki açılışını başrollerinde Antonio Banderas ve Penélope Cruz'un bulunduğu Pedro Almodóvar'ın son filmi "Acı ve Zafer"in yapacağını vurgulayarak, Antonio Banderas'ın bu filmle Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandığını hatırlattı.

Festivalin ana sponsoru Kariyo Ababay Vakfı adına konuşan Sami Kariyo ise geçen sene ilki yapılan festivalin geri dönüşlerinden memnuniyet duyduğunu aktararak, Ayvalıklıların festivali merakla beklediğini belirtti.

Geçen yıl Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filmiyle layık görüldüğü, sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla verilen "KAV Yılın Yönetmeni Ödülü" bu yıl da verilecek.

100 bin liralık ödül 4 Ekim Cuma, festivalin açılış töreninde kazanan yönetmene takdim edilecek.

Festival biletlerinin ön satışı ise 21 Eylül'de başlayacak.

Her gece bir açık hava film gösterimi yapılacak festivalde çocuklar ve üniversite öğrencileri için de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.


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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:57
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