Başka örnek bulamadın mı Esin Hanım? HaberTürk yazarı skandala ‘oh be’ çekti

Her gün başkasıyla görüntülenen magazin ünlülerinin rezaletleri ortadayken, ekmeğini ahlak yontuculuğundan kazanan kesim, gençleri türlü hatalara sürükleyecek olan pislikleri övmeye devam ediyor. HaberTürk’te köşe yazan Esin Övet, ahlaksız dizilerin oyuncusu Hande Erçel ve Kaan Yıldırım’ın evlilik dışı ilişkilerine övgüler düzerken, “İnsanlar birbirleriyle kavga edeceklerine flörtleşsin” dedi. Övet’in bir kötüyü yok etmek için bir başka kötüyü övmesi ve tavsiye etmesi tepki çekti. Övet’in sözleri, “Kavgayı yok etmek için başka örnek mi kalmadı?” sorularına neden oldu.

Övet’in bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım yakalanmış önceki gece.

İddialara göre bir mekanda sarmaş dolaş dans etmiş. Güzel mi güzel flörtleşmiş. Sonra da mekandan birlikte çıkmış. Ve arabada da yakalanmışlar.

Öncelikle iki genç, bekar ve yalnız insanlar. Birbirlerini beğenmiş, flörtleşmiş, yakınlaşmışlar. E yakışmışlar üstüne. Mis gibi gözüküyorlar.

Şahsen bana göre; “Oh be güzel işte. İnsanlar kavga etmesin flörtleşsin, birbirini sevsin, sarılsın, öpsün...” Malum son yıllarda o kadar kötü kadın ve erkek haberleri duyar, okur olduk ki, güzel haberlere hasret kalan bünye böyle güzellikler okuyunca “Oh” diyor.