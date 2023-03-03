Basit ruhsatla kaçak inşaat!

Tabut evlere yönelik başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yargı yoluyla engelleyen, dört yıldır ertelediği ‘İstanbul Deprem Seferberlik Planı”nı önceki gün düzenlediği basın toplantısı ile açıklayarak, “İBB olarak güçlü bir inisiyatif alıyoruz, düzeni değiştiriyoruz” diyen İmamoğlu’nun, kural tanımadığı ortaya çıktı. CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB iştirak şirketlerinden BELTUR’un, tamamen doğal sit alanı olan Adalar’da, CHP’li Adalar Belediyesi’nden aldığı göstermelik ruhsatla, “kentsel dönüşüm” adı altında illegal inşaat çalışması başlattığı öğrenildi.

Sit alanına rant inşaatı

Göreve geldiği 4 yılda İBB’nin deprem bütçesini 6 kat düşüren, mega kentteki kentsel dönüşüm projelerine 9 kez dava açan, her yıl duyurusunu yaptığı ‘İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası önceki gün apar topar açıklayarak göz boyayan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, bir rezaleti daha patlak verdi.

CHP’li İmamoğlu’na bağlı İBB iştirak şirketlerinden BELTUR’un, tamamen doğal sit alanı olan ve imar planı yapma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde bulunan Adalar’da, yasadışı inşaat çalışması başlattığı ortaya çıktı.

Bakanlık arsasına kaçak inşaat

Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait olan ve geçtiğimiz sene İBB tarafından 20 yıllığına kiralanan Büyükada’daki “Beltur Orman Kampı”nda inşaat çalışması başlatan İmamoğlu yönetiminin, “çatı aktarma” ve “tadilat” gibi işler için verilen göstermelik ruhsatla Adaları betona boğduğu öğrenildi. Yerel seçimler öncesi, ‘Adalar ranta–betona teslim edilmeyecek’ vaadinde bulunan CHP’li Erdem Gül Başkanlığındaki Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden “basit tadilat ruhsatı” alan Beltur’un, Büyükada Maden Mahallesi, 64 ada 2 parselde, denize sıfır mesafede bulunan sit alanındaki sosyal tesisi yıkarak yerine illegal şekilde devasa bir düğün salonu kompleksi inşa ettiği belirlendi.

Ayıplı inşaata yeşil branda

Etrafına tel ve yeşil branda çekilerek Adalar halkından gizlenen ve yasaya aykırı şekilde yapılan inşaatın çalışmalarının 17 Mart 2022 tarihinde başladığı kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eskiden restoran olarak kullanın yapıyı komple yıkan CHP’li İBB yönetimin, mevcut alana devasa beton kolonlarının dikildiği görüldü. Araçların girmesinin yasak olduğu Büyükada sokaklarında cirit atan beton mikserleri görüntülendi. Tüm bu usulsüz inşaat faaliyetlerinin, CHP’li Erdem Gül yönetimindeki Adalar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün verdiği 17 Mart 2022 tarihli “Basit Tadilat Ruhsatı” tabelası altında yürütüldüğü dikkatlerden kaçmadı.

İllegal inşaata kentsel dönüşüm kılıfı

Dün Adalara giderek, kentsel dönüşüm adı altında yürütülen rantsal düğün salonu inşaatını ziyaret eden İmamoğlu’nun, basına kapalı gerçekleşen inceleme sırasında yalnızca fondaş Halk TV’yi inşaat sahasına kabul etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Tadilat adı altında tamamen yıkıp yeniden yapılan illegal inşaatı inceleyen İmamoğlu’nun, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada ise, “Daha önce Orman Bakanlığı’ndan kiraladığımız bir alanda yine güçlendirme ve yenilemeyle bir tesisini aslında depreme dayanıklı hale getiriyoruz. Onun inşaatına gideceğim” ifadelerini kullanması, pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti.