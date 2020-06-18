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Aktüel

Başiskele’de yol kenarındaki otlar temizleniyor

Başiskele Belediyesi, yol kenarlarındaki araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen çalılıkları temizliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:36:43 -
Başiskele’de yol kenarındaki otlar temizleniyor

Başiskele Belediyesi, yol kenarlarındaki araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen çalılıkları temizliyor.


Başiskele Belediyesi çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen yol kenarlarındaki boş arazilerde oluşan çalılıklarda temizlik çalışması yapıyor. Bu kapsamda iş makineleri ile birlikte çalışma yapan belediye ekipleri, çalılık alanları temizlenerek toplanan bitkiler daha sonra bertaraf ediliyor. Çalışmalar kapsamında moloz ve bitki atıkları da toplanarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

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