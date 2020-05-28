Başiskele’de camiler cuma namazına hazırlandı

Başiskele Belediyesi, kapılarını ibadete açacak ilçedeki camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı.

Başiskele’de korona virüse karşı mücadelesini sürdüren Başiskele Belediyesi, normalleşme sürecinde 29 Mayıs Cuma günü kapılarını ibadete açacak ilçedeki camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerini tamamladı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatıyla camilerde hemen dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Başiskele Müftülüğü tarafından cuma namazı kılınacak camilerin ve açık alanların belirlenmesinin ardından cami avluları, statlar ve açık alanlar Başiskele Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak için özel solüsyonlu bol köpüklü tazyikli suyla yıkayarak tertemiz yaptı. Cami avlu ve bahçelerinin çevre düzenlemesi, mıntıka temizliğini de yapan belediye ekipleri, 29 Mayıs’tan itibaren öğle ve ikindi namazlarının cami içinde cemaatle kılınabilecek olması dolayısıyla cami içlerini de ilaçlayarak dezenfekte ettiler.

Başiskele’de ibadete açılacak olan camilerin listesini vatandaşlar Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü web sitelerinden öğrenebilecek. Salgın süresince toplu ibadetlere kapalı olan ilçe sınırlarındaki tüm camilerimiz halkımızın güvenle, huzurla ve sağlıkla ibadet edebilmesi için düzenli olarak dezenfekte edilecek.