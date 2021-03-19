Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı
Kocaeli Başiskele Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 9 aracı hali hazır mevcut durumu ile ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, açık teklif usulü ile belediye encümenince ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihale şartnamesi 200 TL bedel ile Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. Satış, 01.04.2021 perşembe günü saat 09.30’dan itibaren Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ’de gerçekleştirilecek.
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