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Ekonomi Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı
Ekonomi

Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı

Kocaeli Başiskele Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 9 aracı hali hazır mevcut durumu ile ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, açık teklif usulü ile belediye encümenince ihale edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 13:36:00 -
Başiskele Belediyesi, 9 aracını satılığa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre ihale şartnamesi 200 TL bedel ile Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir. Satış, 01.04.2021 perşembe günü saat 09.30’dan itibaren Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Cad. No:1Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale Salonu Başiskele/KOCAELİ’de gerçekleştirilecek.

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