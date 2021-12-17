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Yerel Başınıza gelebilir! Yolda yürürken çantasını kesip 9 bin dolarını çaldılar
Yerel

Başınıza gelebilir! Yolda yürürken çantasını kesip 9 bin dolarını çaldılar

İstanbul'da yolda yürüyen Cebrail Akgün'e arkasından yaklaşarak sırt çantasını kesen kişi, 9 bin doları çalarak kaçtı. Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:06:00 -
Başınıza gelebilir! Yolda yürürken çantasını kesip 9 bin dolarını çaldılar

İstanbul Güngören'de esnafın mallarını alıcıya götürüp ücretlerini tahsil eden Cebrail Akgün, cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından 18 yaşından küçük bir kişi yaklaştı.
Çocuk yaştaki hırsız, Cebrail Akgün'ün çantasını keserek içindeki 9 bin doları çaldı.
Hırsız, parayı pantolonun cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı.

Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti. Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

Yaşanan hırsızlığın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelinin farklı suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

'Bu parayı 1 senede ödeyemem'

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 11 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuştu.

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