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Başını bidona sıkıştıran köpek 5 ay sonra kurtarıldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 5 aydır başına sıkışan bidonla dolaşan köpek, hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:36
Başını bidona sıkıştıran köpek 5 ay sonra kurtarıldı

Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı.

Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı. Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. Yaklaşık 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu.

Köpeğin başındaki bidon yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumununu iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:36
  1. İstanbul
  2. Beykoz
  3. Başını bidona sıkıştıran köpek
  4. kurtarma çalışmaları

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