Başını açtı yine Sözcü'ye yaranamadı!

13 yıldır Sözcü Gazetesi'nde yazarlık yapan Sucu'ya gazete yönetimi herhangi bir gerekçe göstermedi.

Eski Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı da yapan Ayşe Sucu, kısa bir süre önce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Türkime sitesinin özel haberine göre Sözcü yönetimi, "siyaset ve yazarlık aynı anda olmaz" prensibi ile Sucu'nun görevine son verdi.

Konuya ilişkin Sözcü Gazetesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ayşe Sucu'nun görevden alınmasıyla birlikte Ayşe Sucu hakkında aramalar hız kazandı. Yurttaşlar, Ayşe Sucu'ın hayatını, kariyeri, nereli ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor. Peki, Ayşe Sucu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Ayşe Sucu hakkında merak edilenler...

Ayşe Sucu kimdir?

Ayşe Sucu, 21 Nisan 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Sucu, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. 1977 yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmaya başladı. 1992-1996 yılları arasında Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.

1994-1996 yılları arasında, bireysel olarak kadın faaliyetleri merkezi çalışmalarını yürüttü. 1996 yılında, çalışmalarını Türkiye Diyanet Vakfı bünyesine aktararak, ilk adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı'nı kurdu (ilerleyen dönemde çalışma, Kadın Faaliyetleri Merkezi adını aldı). TDV İncesu Kültür Merkezi'ni kurdu. 1996–2010 yılları arasında, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi Müdürlüğü'nü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın din hizmetleri uzmanı unvanını ve 1999 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Türkiye'nin ilk kadın eğitim uzmanı unvanını aldı.

1997-2000 yılları arasında, Flash TV'de haftalık din ve kadın programlarının danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı. 2000–2004 yılları arasında, Balkanlar Türk Dünyası Kadınları Türkiye Delegesi olarak görev yaptı.

2000 yılında, Batman ve çevresinde genç kız ve kadınların intihar olaylarını çalıştığı kurum adına araştırdı. Çıkan sonuçları bir rapor haline getirerek DİB ve İçişleri Bakanlığı’na gönderdi.

2001 yılında, TRT'de 'İnanç' programının danışmanlığını ve sunuculuğunu üstlendi.

2005-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Saim Yeprem’den İslam Hukuku/Usulu-ı Fıkıh ve Kelam derslerini ve DİB’de Kur’an-ı Kerim üzerine (aşere-takrip ve talim) ihtisas kurslarını tamamladı.

2000-2011 yılları arasında, Başbakanlık Altındağ İlçesi İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.

1994-2012 yılları arasında, Kadın sorunları, Din Kültür ve Ahlak, Çağdaşlaşma ve İslam gibi konularda, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, İslam Ülkeleri, Avrupa’nın çeşitli ülkeleri ve Amerika olmak üzere yurt dışında ve yurt içinde çeşitli konferanslara katıldı.

2008 yılında beri İnsani Değerler Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile dini, felsefi ve tasavvufi serbest çalışmaları devam etmektedir.

Yayınlanmış “Din ve Kadın” ve “İnsan Olmaktır Dindarlık” isimli iki kitabı ve çok sayıda serbest ve bilimsel makaleleri bulunmaktadır.