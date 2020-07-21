Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesine yeni üyeler dahil edildi

ANKARA (AA) - Basınçlı ekipman ve kaplarla ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması konusunda çalışmalara altyapı oluşturan "Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesine (BASTEK)" ilgili derneklerden temsilciler dahil edilirken komite toplantılarına ilişkin bazı işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BASTEK'te, bakanlık genel müdürlükleri ve bağlı kurumlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Tüm Yangın Söndürme Sistemlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği, Petrol Sanayi Derneği, Isıtma Cihazları ve Basınçlı Kaplar Sanayicileri Derneği ve Aerosol Sanayicileri Derneğini temsilen birer üye de bulunacak.

Komitenin toplantı gündemi üyelere yazılı veya elektronik ortamda gönderilebilecek. Üyelerin gündeme ilişkin talepleriyle toplantıda alınan kararlar da yazılı veya elektronik ortamda iletilebilecek.