Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara’dan bir ilk

Başına 10 milyon ödül konmuştu, ama… Şara'dan bir ilk

Esed rejiminin devrilmesi için yıllarca cihat eden Ahmed eş-Şara, ABD tarafından “küresel terörist” ilan edilmiş ve başına 10 milyon dolar ödül konmuştu. Suriye’yi Türkiye’nin yardımıyla özgürlüğüne kavuşturan Şara, önce terör listesinden çıkarıldı, hakkındaki yaptırımlar kaldırıldı, şimdiyse Amerika’yı ziyaret eden ilk Suriye lideri oldu. Şara yarın Beyaz Saray’da Trump ile görüşecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından bugün ABD'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Şara, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Şara, bu görüşmeyle aynı zamanda Beyaz Saray'a resmi ziyarette bulunan ilk Suriyeli lider olacak.

GÜNDEMDE NELER OLACAK?

Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'a yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Şara’nın Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı tarihi görüşme dünyanın da gündeminde. Yarınki ziyaretin yankılarının nasıl olacağı şimdiden merak ediliyor.

Bilindiği üzere Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi için yıllarca cihat eden Ahmed eş-Şara, ABD tarafından “küresel terörist” ilan edilmiş ve başına 10 milyon dolar ödül konmuştu. Suriye’yi Türkiye’nin yardımıyla özgürlüğüne kavuşturan Şara, terör listesinden çıkarılmış ve hakkındaki yaptırımlar kaldırılmıştı.

