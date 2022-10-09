Basın yasası ile yalan terörü bitecek

R.EKREM ŞAHAN ANKARA

Teklifin bütün maddelerinin kabul edilmesiyle sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçilecek. Yasaya itiraz edenler tarafından “sansür yasası” olarak anılan kanun teklifine ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

İftira atan yüzleşecek

Yasayla çamur atanın yüzleşeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Sansür demek doğru olan haberi yasaklamak demektir. Dezenformasyonda adı üzerinde doğruyu saptırtmak, çarpıtmak ve kişileri haksız yere rencide etmektir. Bütün bunları da karşılaştırdığımızda sansür olmadığı ortaya çıkar. Özellikle muhalefet kesimin, bu işten nemalananlar, haksız yere iftira, çamur atanlar bunlarla yüzleşecekler.

Doğru anlamak lazım

Onun için Dezenformasyonla Mücadele Yasası’nı doğru anlamak lazımdır. Doğru yapılan haberler, doğru yapılan sosyal medyadaki bilgiler daima tabir. Ama haksız yere doğru olmayan ve bundan da bir kazanç elde etmeyi planlayan olaylarda suç kapsamına girecektir. Bu da çok doğru bir yasa olduğunu gün yüzüne çıkarıyor. Böylece de sosyal medyadaki kirliliğin önüne geçilecek.”