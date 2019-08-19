Basın özgürlüğünden dem vuran İzmir Barosu’na tepki

İzmir Barosu’nun 2015 yılında gazetemizin internet sitesinde yayınlanan bir yazıyı gerekçe göstererek Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu için suç duyurusunda bulunmasına Avukat Bülent Demir, tepki gösterdi.

İkiyüzlülük

Her seferinde basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü deyip insanların gözünü boyamaya çalışan İzmir Barosu, bir skandala daha imza attı.

Avukat üyelerinin sıkıntılarını bir yana bırakarak kendileri gibi olmayan, farklı düşünceleri savunan insanların, ülke sorunlarını gündeme getirmelerini kendilerine yediremeyen Baro, 2015 yılında gazetemizin internet sitesinde yayınlanan bir yazı için Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak 4.5 yıl hapsini istedi. Adli Yıl Açılış Töreni için düzenlenecek olan programa da sırf Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılıyor diye katılmayan İzmir Barosu sanki marjinal bir sol örgüt gibi çalışarak ne kadar iki yüzlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Avukat isyanı!

İzmir Barosu’nun marjinal bir örgüt gibi çalıştığını ifade eden Avukat Bülent Demir, şunları dile getirdi:

“İzmir Barosu’nun sergilemiş olduğu bu tutum anti demokratik bir girişimdir. 28 Şubat’ın hortlatılmak istendiği bir göstergesidir. Baro bu duruma ideolojik açıdan bakıyor. Hem basın özgürlüğü, hem de ifade özgürlüğünden dem vuruyorlar ama kendilerinden farklı bir düşünce ortaya çıktığı zaman ilk baskıyı, engeli kendileri koyuyor.

Akit'e destek

Bu konuda şahsım adına Akit Gazetesi’nin ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sonuna kadar destekçisiyim. Kendisi isterse bu konuda gönüllü olarak şahsım ve arkadaşlarımla avukatlığını yapmaya hazırım. İzmir Barosu’nun bu hukuk dışı faaliyetlerinin sonuna kadar takipçisiyiz.”