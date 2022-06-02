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Gündem Basın Kanunu teklifi haftaya komisyonda
Gündem

Basın Kanunu teklifi haftaya komisyonda

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin detaylarını ve işleyiş sürecini TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, gazetemiz Akit’e anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 09:50:00 -
Basın Kanunu teklifi haftaya komisyonda

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Güler, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz gün TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda görüşmelere başlandı. Önümüzdeki hafta da TBMM Adalet Komisyonunda biz görüşeceğiz” dedi.

Güler, “Klasik CHP, her düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesine gitmeyi alışkanlık haline getirdiği için bir tutum sergiliyor. Öncelikli olarak bu kanun ne getiriyor ona bakmak lazım. Düzenlemenin sadece 29’uncu maddesinde yer alan maddeye yönelik olarak Basın Kanunu teklifini değerlendirmek doğru olmaz. Orada birçok madde teklifi var. En önemlisi de internet haber siteleriyle ilgili birçok düzenleme yer alıyor. Onların da artık bir yazılı basın hürriyetini kazanması yönünde birçok maddeler var” diye konuştu. 

Güler şöyle devam etti; “Kanunda açıkça Avrupa Birliği normlarına göre de kamu düzenini bozucu, toplumda infial uyandıran şiddeti oluşturan her türlü organizasyon cezalandırılıyor. Buna cevaben de anayasaya aykırı denilirse, yalan üzerinden toplumu terörize eden, toplumda infial uyandıran bilinçli hareketleri takip ediyoruz destekliyoruz mu diyorlar?  Bütün dünyada kamu düzenini bozan her türlü eylem, ceza kanunlarında yaptırıma tabidir.”

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