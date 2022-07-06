Basın İlan Kurumu'nun son hamlesi ciyaklattı! Bacak fotoğraflarıyla tık alanlar ayakta

Basın İlan Kurumu, ‘Basın Ahlak Esasları’ndaki hükümlerle ilgili bir düzenlemeye gitti. BİK, düzenlemede mevcut mevzuatı netleştiren maddeler ekledi. Basın İlan Kurumu'nun yaptığı bu düzenleme, bazı solcu yayın organlarını ayağa kaldırdı.

Düzenlemeler

Basın İlan Kurumu yaptığı açıklayıcı maddelerde 1994 tarihli metne, “Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” ilkesini ekledi. “Terörü özendirecek yayın yapılamaz” ilkesi ise “Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yer verilemez” şeklinde genişletildi. Eski metinde “Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz” ifadesi ile yer alan ilke, “Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklamaya zorlanamaz” ifadesi ile değiştirildi.

Yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları, çocuk haklarının korunması, kadın erkek eşitliği, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflediği belirtilirken cevap ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliği, hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat, haber kaynağının gizliliğinin korunması, milli ve toplumsal değerlere saygı gibi sıkça gündeme gelen konuları başlıklar halinde yeniden ele aldı. Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere düzenlemede yer verildi.

Düzenlemenin 14. Maddesinde ise şu ifadelere yer verildi:

“Yayınlarda hiç kimse ırkı, dili, dini, mezhebi, milliyeti, rengi, cinsiyeti, siyasal veya diğer düşünceleri, felsefi inancı, milli veya sosyal kökeni, doğum yeri, ekonomik ve diğer toplumsal konumları sebebiyle kınanamaz ve aşağılanamaz. Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayınlar yapılamaz. Kadınların, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki bütün hak ve yetkilerden eşit olarak yararlanmasını engellemeye özendiren, kadın-erkek eşitliğine aykırı olan, kadını sadece bir cinsel nesne olarak gösteren yayınlar yapılamaz.”

Kadın vücudundan rant devşirenler ciyakladı

Bu açıklayıcı maddelerin içinde "Kadını sadece bir cinsel nesne olarak gösteren yayınlar yapılamaz” maddesi de yer alırken, bu madde kadın vücudu üzerinden rant devşiren baldır bacak medyasını ayaklandırdı. Bacak fotoğrafı üzerinden tık alarak rant sağlayan Birgün, ODA Tv ve Medya Radar gibi siteler yapılan düzenlemeden rahatsız olarak ciyaklamaya başladı.



