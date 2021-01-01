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Aktüel Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesinin Ayasofya haberine ilişkin açıklama:
Aktüel

Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesinin Ayasofya haberine ilişkin açıklama:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır" - "Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 18:00:54 -
Basın İlan Kurumundan Sözcü gazetesinin Ayasofya haberine ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK), Sözcü gazetesinin bugün yayımlanan "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetli haberinde Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesinin felaket olarak yorumlanmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

BİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

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