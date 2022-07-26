Basın İlan Kurumu dezenformasyona geçit vermiyor! Hangi haberlere müeyyide uygulanacak?

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Basın İlan Kurumu (BİK), Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın öncülüğünde "Dezenformasyonla Mücadele ve Basın Ahlak Esasları" konulu konferans düzenledi. Konferansta konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 28 yıl aradan sonra yenilenen Basın Ahlak Esasları ile mesleki itibarın devamının sağlandığını ve doğru haber alma hakkının korunduğunu söyledi.

Erkılınç, müeyyide uygulanacak haberleri şöyle anlattı:

Sektörün en büyük destekçisi ve özgür haber üretiminin teminatı Basın İlan Kurumu, 28 yıl sonra Basın Ahlak İlkeleri’nde değişikliğe giderek kamuoyunun doğru haber alma hakkını bir kez daha güvenceye almıştır. Değişikliğe ilişkin çalışmaların yürütüldüğü süreçte Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı’nın da kıymetli görüşleri ve katkıları olmuştur. Artık gazetecilik kisvesi altında çocuklara, gençlere, kadınlara, aileye, Türk kültürüne ve toplumuna zarar verecek yayınları yapmak, özel hayatları ihlal etmek, suça teşvik edici, şiddet ve terörü özendirici haberler yapmak ki bunlar asla haber konusu bile olmaz müeyyide uygulanacak konular arasındadır.

Basın İlan Kurumu ani denetimler düzenlemişti!

Pandeminin etkisini kaybetmesi ile harekete geçen Basın İlan Kurumu, birçok gazeteye ani denetimler düzenledi.

Yapılan denetimlerde, 30 yıldır Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği'ni yürüten Nazmi Bilgin’in gazetesi 24 Saat’in sadece 250 adet basıldığı, baskı işleminin saat 17.00’dan önce gerçekleştirildiği, prova baskısı savunmasının yersiz olduğu, bağlanarak balya haline getirilmiş gazetelerin üzerine bayii etiketinin yapıştırıldığı tespit edildi. Gazetenin, tutulması zorunlu olan defterleri tutmadığı ve kadrosunda çalışıyor gösterilen fikir işçilerinin aslında görev yapmadığı ortaya çıktı.

Basın İlan Kurumu, 24 Saat Gazetesi'nin de aralarında olduğu birçok gazete için, haksız kazanç elde etmeleri sebebi ile ilan yayınlama hakkını durdurma cezası verdi.

Öte yandan İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin de Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı’ndan 734 bin lira fonlandığı ortaya çıktı. İGC aldığı destekle sapkınlık propagandası için Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR Projesi’ni başlattı.

Proje kapsamında İGC'ye bağlı 45 gazeteciye sapkınlık propagandası için "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kapsamında eğitim verildi. İlgili gazeteciler 30 saatlik online eğitimlerle sapkınlığın propagandası için; haber, kampanya, kamu spotu, belgesel gibi alanlarda çalışmalar yapmaya başladı.