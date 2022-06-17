Başın göğe erdi mi şimdi? Kemal'den Arınç'a övgü üstüne övgü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında konuştu.

Kamuoyunda gündem olan "Bülent Arınç'la tokalaşma" mevzusu hakkında konuşan CHP lideri, "Bülent Arınç’la tokalaştık, hatta bir değil iki kez tokalaştık. Niye tokalaşmayalım. Farkı siyasi kulvarlarda olmamıza karşın birbirimize saygılıyız" dedi. Arınç'ın konuşmasında "AK Parti yeni kurulduğunda ve iktidar olmadığında her toplantıya gittiklerini ısrarla ifade etmesine" dikkati çeken Kılıçdaroğlu, gündem olan "kral çıplak" ifadesini de "demokrasi için çok önemli bir açıklama" olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşma. Bu ifade benim açımdan önemli aslında Türk demokrasisi için de son derece önemli bir açıklama" ifadelerini kullandı.