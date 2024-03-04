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Gündem “Başımıza ne geldiyse bu başı kapalılardan geldi!” Gözaltına alan polislere tehdit: Hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm! Bakın kim çıktı
Gündem

“Başımıza ne geldiyse bu başı kapalılardan geldi!” Gözaltına alan polislere tehdit: Hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm! Bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:42:00 -
"Başımıza ne geldiyse bu başı kapalılardan geldi!" Gözaltına alan polislere tehdit: Hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm! Bakın kim çıktı

Zonguldak’ta bir markette görevli kasiyer ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri telefonla Kozlu halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olan oğlunu olay yerine çağırdı. Müdür Yardımcısı Onur D., “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı. Kadın kasiyerin şikayeti üzerine polisler Onur D.'yi gözaltına aldı. Onur D. kendini gözaltına alan polisleri “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm" diye tehdit etti.

Zonguldak’ta bir markette görevli kasiyer ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri telefonla Kozlu halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olan oğlunu olay yerine çağırdı. Müdür Yardımcısı Onur D., “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı. Kadın kasiyerin şikayeti üzerine polisler Onur D.'yi gözaltına aldı. Onur D. kendini gözaltına alan polisleri “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm" diye tehdit etti.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde K.D. isimli vatandaş, marketten satın aldığı ürünün kasa fiyatının farklı olduğunu söyledi. Aynıca bir arkadaşına satın aldırdığı sigarayı başka bir sigara ile değiştirtmek istedi. Ancak kasiyer olarak çalışan Ö.B. ile aralarında tartışma başlayınca K.D. durumu Kozlu ilçesindeki halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenilen oğlu Onur D.’ye haber verdi.

Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi

Polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine söz konusu markete gitti. Taraflar ile görüşen ekipler şikayetçi olup olmadıklarını sordu.

Ancak araya giren Onur D. polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” dedi. Tartışma sürerken bu kez de Ö.B.’yi kast ederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırmaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı

Onur D., polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine devredilen soruşturmayla işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Onur D., Ö.B.’den özür dileyerek şeker hastası olduğunu bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.

Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi. Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

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