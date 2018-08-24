HAKKI BİLİR/ İSTANBUL Ülkemiz aleyhine espiyonaj faaliyetinde bulunan gazeteci kılıklı birçok ajan elini kolunu sallayarak gezerken sadece gazetecilik faaliyeti yaptığı için tutuklanarak cezaevine gönderilen Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna cezaevinden mektup yazdı. Duygu dolu satırların olduğu mektubunda devletine ve milletine karşı hiçbir kırgınlık taşımadığını kaydeden Suna, “Allah’ın izniyle şerefimle girdiğim cezaevinden başım dik, alnım açık tahliye olacağım. Ben ülkeme ihanet etmedim. Sadece gazetecilik yaptım. Huzurluyum, mutluyum. Hiç kimseye kırgın değilim” ifadelerini kullanıyor.

BAŞIM DİK, ALNIM AK

Bor Eski Kaymakamı Muammer Balcı’nın evli bir kadınla yaşadığı ve kendi rızasıyla çekilmiş gayri ahlaki görüntüleri gazetemize servis etmekten başka hiçbir suçu olmadığı halde skandal bir kararla cezaevine gönderilen Niğde fahri muhabirimiz Dursun Suna’nın cezaevinden kaleme aldığı mektup yürekleri dağladı. Devletine yönelik en ufak bir kırgınlığının olmadığını özellikle vurgulayan Suna, “Allah’ın izniyle şerefimle girdiğim cezaevinden başım dik alnım açık tahliye olacağım. Ben ülkeme ihanet etmedim. Sadece gazetecilik yaptım. Huzurluyum, mutluyum. Hiç kimseye kırgın değilim. Benim davam Anayasa Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. İnşallah bozulacağına, sevenlerimle ve ailemle birlikte olacağıma inanıyorum” ifadelerini kullanıyor.

AKİT’İ YILDIRAMAZLAR

Devletine ihanet eden sözde gazetecilerden asla olmadığını belirten Suna’nın mektubundaki şu satırlar dikkat çekti: “Gazetecilik adına ülkesine, vatanına, bayrağına, devletine hainlik yapanlar dışarıda ve ellerinden gelen her türlü ihaneti yapıyorlar. Oysa benim durumumda kaymakam pislik yapıyor, ben cezaevine giriyorum. Hasan ağabeyime ve gazeteme kinlenenler bana ceza verdi. Türkiye’de örnek bir yayın sürdüren gazetem birçok badirelerden geçti. Gazetemizi kapatmaya, psikolojik baskılarla yıldırmaya, silahlı baskılarla kuşatmaya, maddi tazminat cezalarına çarptırıldı. Sevgili okurlarının desteğiyle bugünlere geldi. Benim gazetem, devletinin, vatanının ve okurlarının yüzünü kara çıkartmadı.”