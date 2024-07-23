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Dünya Başım ağrıyor diye hastaneye gitti: Kafasından 77 iğne çıktı!
Dünya

Başım ağrıyor diye hastaneye gitti: Kafasından 77 iğne çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 13:09:00 - 2024-07-23 13:10:20
Başım ağrıyor diye hastaneye gitti: Kafasından 77 iğne çıktı!

Hindistan'da 19 yaşındaki kadının kafasından 77 iğne çıkarıldı. Kadın hastanede gözetim altına alınırken, tedavi amaçlı iğneleri batıran kişi tutuklandı.

Hindistan'da hayretlere düşüren olay...

Odisha eyaletinde yaşayan genç kız, perşembe günü şiddetli baş ağrısı şikayetiyle eyaletin Bhima Bhoi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kafasında iğne bulundu

Yapılan tarama sonucu kafasına gömülü çok sayıda iğne olduğunu ortaya çıkarıldı.

77 iğne çıkarıldı

İlk başta 7 iğnenin çıkarılmasına rağmen durumunda iyileşme olmadı ve bu nedenle başka bir hastaneye sevk edildi.

Burada gerçekleştirilen iki ameliyat sırasında 70 iğne daha çıkarıldı.
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Gözlem altına alındı

Ameliyat sabah 2 civarında başladı ve bir buçuk saat sürdü. İğnelerin hiçbirinin kemiklere saplanmadığı belirtilirken yumuşak doku kanamalarına neden olduğu aktarıldı.

Genç kız gözlem altına alınırken yetkililer, kadının psikolojik sorunları olmadığını ifade etti.

Tedavi amacıyla batırdığı tespit edildi

Kadının kafasına iğnelerin neden batırıldığının henüz netlik kazanmazken, "büyüden kurtarmak için tedavi" amacıyla kafasına düzinelerce iğne batırıldığı aktarıldı.

Tutuklandı

İşlemi gerçekleştirdiği iddia edilen adam ise polis tarafından tutuklandı.

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