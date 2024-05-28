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Yaşam Başıboş sokak köpekleri bu kez maymuna saldırdı!
Yaşam

Başıboş sokak köpekleri bu kez maymuna saldırdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 22:39:00 - 2024-05-28 22:40:36

Antalya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısından bu kez bir maymun nasibini aldı. Saldırıya uğrayan maymun ağaca tırmanarak kendisini kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sahibi bulunamayan maymun sokakta gezdiği esnada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçıp ağaca çıkarak çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen maymunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler ağaçtan yakalayıp kafese aldı

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekipleri, maymunu bulunduğu ağaçtan yakalayarak kafese aldı. Yakalanan maymun, ekiplerin gözetiminde gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Antalya’nın Aksu ilçesinde sahibi bulunamayan maymunun sokak köpeklerinden kaçarak bir ağaca çıkması üzerine maymun Antalya Şefliği ekibimizce kurtarılarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Maymunun sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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