Başıboş sokak köpeği küçük kıza kabusu yaşattı!

Başıboş sokak köpek sorunu bir türlü bitmiyor. Bu kez yer Ankara Gölbaşı, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada köpek dehşeti yaşadı. Köpeklerin ayağından sürükleyerek vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdıkları küçük kız hemen tedavi altına alındı. Küçük kızın imdadına yoldan geçen bir vatandaş yetişti. Yaralanan küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı. Ailesi kızlarının korkudan dilinin tutulduğunu o günden beri konuşamadığını belirtti.

TALİHSİZ ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan küçük kızın babası Cengiz Yıldırım, haberi ilk aldığında duyduklarına inanamadığını belirterek, "Dünya başıma yıkıldı. Şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuyorlar. Devamlı kontrol altında. Kasık bölgesinden ısırmış. İki diş izi var derin. İyi ki daha fazla bastırmamış, patlatabilirmiş. Benim isteğim köpeklerin toplatılması. Millet artık illallah etmeye başladı. Benim çocuğumun başına geldi, başkasının da başına gelebilirdi. Daha önce başkasının çocuğuna saldırırken de gördük burada” ifadelerini kullandı.



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