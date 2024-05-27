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Gündem Başıboş köpeklerle birlikte yasaklı ırk sorunu da çözülmeli!
Gündem

Başıboş köpeklerle birlikte yasaklı ırk sorunu da çözülmeli!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:59:00 - 2024-05-28 01:11:40
Başıboş köpeklerle birlikte yasaklı ırk sorunu da çözülmeli!

Türkiye başıboş köpek sorununun çözümünü tartışırken, yasaklı ırk köpekler de dehşet saçıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yasaklı ırk bir köpek, sokakta saldırdığı kediyi nefessiz bıraktı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, köpeğin sahibi polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki M.G. caddede yürüdüğü esnada tasmasından tuttuğu köpeği bir kediye saldırdı. Kediyi boğazından ısıran pitbull cinsi yasaklı ırk köpek, kediyi sağa sola savurup nefessiz bıraktı. Acı içerisinde kıvranan kedi can çekişirken, köpeğin kediyi dişleriyle savurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde köpeğin kediyi boğazından ısırarak savurduğu ve daha sonra köpeğin sahibi tarafından vurulan sert tekmeler ve zincirle etkisiz hale getirildiği anlar yer aldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği M.G., kendisine tepki gösteren vatandaşlara "Ne yapayım? Bu iş böyle dayı" karşılığını verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Köpeğin sahibi gözaltına alındı!

Durumun bildirilmesi üzerine Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile M.G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.G.'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, kediye saldırarak ölümüne sebep olan yasaklı ırk köpeğin ise barınağa götürüldüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Abdullah Biri

Rabbim niye Ashabi kefdeki kıtmiri magaranın girişinde uyuttuda. Ashabı kefin yanında deyil. Hikmetini araştırın.

Bu Nedir Arkadaş

4 milyon başı boş köpek..
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