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Yerel Başıboş köpeklerin kovaladığı belediye işçisi, feci şekilde can verdi!
Yerel

Başıboş köpeklerin kovaladığı belediye işçisi, feci şekilde can verdi!

Ordu’da yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik işçisi köpek saldırısından kaçarken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 22:57:00 -
Başıboş köpeklerin kovaladığı belediye işçisi, feci şekilde can verdi!

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), sabah saatlerinde Eskipazar Mahallesi’nde yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada bir fındık fabrikasında bulunan 2 başıboş köpeğin saldırması sonucu kaçmaya başladı. Yola çıkan Tirkil’e Ulubey’den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı. Ağır yaralanan temizlik işçisi kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, acılı işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

Köpekler daha önce de 1 işçiyi ısırmış

İşçiye saldıran köpeklerin 'rottweiler' cins köpekler olduğu, bu köpeklerin daha önce de yine Ordu Büyükşehir Belediyesinde görevli bir işçiyi ısırdığı öğrenildi. Bağlı ya da kontrol altında tutulması gereken köpeklerle ilgili Büyükşehir Belediyesinin daha önce yaşanan ısırma olayı nedeniyle jandarmaya suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Nazim Arat

Bu ulkede hayvan sevgisi adı altında paraya koşan bir zümre var. Avrupa'da sokakta 1 tek hayvan gören var mı. Toplumda son dönemde yaşlı anne ve babasını huzurevine bırakıp kedi köpek besleyenler cikti.

Hakan

Fiji'ye benzedik.
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