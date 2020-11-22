  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başıboş köpeklerden sinsi saldırı! Hepsi telef oldu
Yerel

Başıboş köpeklerden sinsi saldırı! Hepsi telef oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde besicinin bahçesine giren başıboş köpekler 14 kuzuyu telef etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:01:00 -
Başıboş köpeklerden sinsi saldırı! Hepsi telef oldu

Şahindere Mahallesi Kırıkevlerdeki Mehmet Kan'a ait bahçeye giren başıboş köpekler, otlayan 16 kuzuya saldırdı. Köpekler, bahçedeki 14 kuzuyu telef etti, 2 kuzuyu da yaraladı.

Kuzuların saldırıya uğradığını gören Kan, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı iki kuzu ekiplerce tedaviye alındı.

Besici Mehmet Kan, AA muhabirine, mağduriyetinin büyük olduğunu belirterek, "Sesimi duyurabilmek için yardım istiyorum. Başıboş köpekler gündüz vakti hayvanlarımı parçaladı, bana da saldırdılar. Bir çocuk olsa nasıl olacaktı? Benim toplam 14 kuzum telef oldu, zararım büyük. Sözün bittiği yerdeyiz. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...
Gündem

Yunan medyası: Türkler Su-35'leri alırsa...

"Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçağı alırsa ne olur?" sorusuna cevap arayan Yunan medyası "Türkler Su-35'leri alırsa ellerinde neredeyse F-..
Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…
Gündem

Rıdvan Dilmen’den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girmeseydi…

Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki ücretle ilgili anlaşmazlık hafta içi son buldu. Rıdvan Di..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay