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Yaşam Başıboş köpeklerden korkarak fenalaşan genç kız kurtarılamadı
Yaşam

Başıboş köpeklerden korkarak fenalaşan genç kız kurtarılamadı

Konya Altınekin'de, 17 yaşındaki G.K., kurs dönüşü başıboş köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce korkarak fenalaştı. Genç kız, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 13:59:00 -
Başıboş köpeklerden korkarak fenalaşan genç kız kurtarılamadı

Konya Altınekin ilçesinde kurs dönüşü başıboş köpeklerden korkarak fenalaşan 17 yaşındaki G.K., hayatını kaybetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi genç kız, Konya'da üniversite hazırlık kursuna devam ediyordu.

Habertürk'ün haberine göre genç kız, ders sonrası ilçeye dönüşünde bir grup başıboş köpeğin kendisine doğru geldiğini görünce korktu. Fenalaşan genç kızın yardımına çevredekiler yetişti.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi. Ancak onların müdahalesi de G.K.'yi kurtarmaya yetmedi. Genç kızın ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Yorumlar

Mahmut Etçi

Ülkemizde gerek sahipli gerek se sahipsiz köpek ler yüzünden çok canlar yanmaktadır. Çıkarılacak bir yönetmelikle Belediye ve Tarım Bakanlığı tarafından bu problem rahatlıkla çözülebilir. Yeter artık daha fazla canlar yanmasın.

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