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Yerel Başıboş köpeklerden kaçan çocuğa minibüs çarptı! Vatandaşlardan 'çözüm' çağrısı
Yerel

Başıboş köpeklerden kaçan çocuğa minibüs çarptı! Vatandaşlardan 'çözüm' çağrısı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan çocuklardan birine minibüsün çarpması kameraya yansıdı. Küçük çocuğun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:55:00 -
Başıboş köpeklerden kaçan çocuğa minibüs çarptı! Vatandaşlardan 'çözüm' çağrısı

Olay, geçtiğimiz şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İmar Sokak’ta başıboş köpeklerin saldırması sonucu korkup kaçan çocuklardan birinin aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu. Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.

Başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, “Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler.

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