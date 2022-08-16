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Gündem Başıboş köpeklerden 1 gün arayla aynı yerde 2 saldırı! Yeter, bu milletin evlatlarına bu zulmü reva görmeyin!
Gündem

Başıboş köpeklerden 1 gün arayla aynı yerde 2 saldırı! Yeter, bu milletin evlatlarına bu zulmü reva görmeyin!

10 milyonu aşan nüfusuyla sokaklarda terör estiren başıboş köpekler, dehşet saçmaya devam ediyor. Vatandaşların tepkisine rağmen yetkili makamlar, bu zulme gözlerini kapatmayı sürdürüyor. Küçük çocukları av olarak gören başıboş köpekler, Viranşehir'de 1 gün arayla aynı yerde 2 saldırıda daha bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 22:07:00 -

Viranşehir Hürriyet Mahallesinde yaşayan çocuklara başıboş sahipsiz köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan çocuklardan bir tanesi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesinde kapı önünde oyun oynayan çocuklar başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bir gün önce bir saldırı daha!

Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, olay dün ve bugün aynı başıboş köpeğin başka bir çocuğa saldırdığını ifade etti.

Kaynak: Urfadasın

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Yorumlar

Ufuk

Şehir merkezleri bile köpeklerden geçilmiiyor paramız pul olduğu gibi birde köpeklerle uğraşıyoruz gelin gop nın merkez mahallesine bakın en az 35 40 tane vardır sabahın erken saatlerinde herkese saldırıyorlar

Acilen!!

Devlet acilen bu köpekleri kısırlaştırma kampayası uygulaması lazım, aynı avrupada uyguladıkları gibi. Adım attığın yer başı boş köpek, daha dört gün ônce otoyolda köpeğe çarptım, Allaha şükür sadece maddi hasar var, ama çok daha kötü sonuçlar olabilirdi, ve polis bana bu olayların sürekli yaşandığı dedi.
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