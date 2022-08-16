Başıboş köpeklerden 1 gün arayla aynı yerde 2 saldırı! Yeter, bu milletin evlatlarına bu zulmü reva görmeyin!
10 milyonu aşan nüfusuyla sokaklarda terör estiren başıboş köpekler, dehşet saçmaya devam ediyor. Vatandaşların tepkisine rağmen yetkili makamlar, bu zulme gözlerini kapatmayı sürdürüyor. Küçük çocukları av olarak gören başıboş köpekler, Viranşehir'de 1 gün arayla aynı yerde 2 saldırıda daha bulundu.
Viranşehir Hürriyet Mahallesinde yaşayan çocuklara başıboş sahipsiz köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan çocuklardan bir tanesi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesinde kapı önünde oyun oynayan çocuklar başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Çocukların ölümden kıl payı kurtulduğu görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bir gün önce bir saldırı daha!
Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, olay dün ve bugün aynı başıboş köpeğin başka bir çocuğa saldırdığını ifade etti.
Kaynak: Urfadasın
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