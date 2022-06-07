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Gündem Başıboş köpekler yüzünden parazit kapma riski artıyor!
Gündem

Başıboş köpekler yüzünden parazit kapma riski artıyor!

Türkiye’de önüne geçilemeyecek boyutlara gelen başıboş köpek sorunu insan sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 10:26:00 -
Başıboş köpekler yüzünden parazit kapma riski artıyor!

Başıboş köpekler tarafından hemen hemen her gün özellikle kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlar saldırıya uğrarken, köpek popülasyonunun önüne geçilememesi vatandaşların özellikle köpeklerde yer alan Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz) adı verilen parazitin bulaşma olasılığını artırıyor. Ülkemizde köpek popülasyonu her geçen gün artarken 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yer alan 6’ncı madde dolayısıyla hayvanlar toplanamıyor. Bilinçsiz sözde hayvan severler de İl Hayvan Kurulu ve Çevre Hukukunu hiçe sayarak bu duruma alet olmaya devam ediyor. Bilinçsiz bir şekilde beslenen ve olur olmaz yerlere dışkılarını, idrarlarını bırakan köpekler hastalığın yayılmasına öncülük ediyor. Parazit köpeklerin ince bağırsaklarında yaşıyor ve köpek dışkısı ile atılan yumurtalar ile insana bulaşıyor. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayıldığı belirtiliyor. Toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilen yumurtalar, çiğ tüketilen ve iyi yıkanmamış meyve ve sebzelerden, kirli içme sularından insanlara bulaşıyor.

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