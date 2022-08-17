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Gündem Başıboş köpekler doğal yaşamı da yok ediyor! "Son dört yılda yaklaşık 1500-2000 arası yavruyu kaybettik"
Gündem

Başıboş köpekler doğal yaşamı da yok ediyor! "Son dört yılda yaklaşık 1500-2000 arası yavruyu kaybettik"

Hatay MKÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi’ne yaralı olarak getirilen Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü iki kaplumbağa, uzun süren ameliyat ve tedavi sürecinin ardından iyileşti, geçtiğimiz hafta sonunda da Hatay Samandağ denizi sularına bırakıldı. Deniz kaplumbağalarına başıboş köpeklerin saldırdığını belirten ve konuyla ilgili açıklama yapan Hatay HMKÜ DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, "Başıboş köpeklerin yumurtlamaya gelen kaplumbağalara saldırmalarını ve öldürmelerini acilen önlemememiz gerekmektedir" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 18:03:00 - 2022-08-17 18:30:17
Başıboş köpekler doğal yaşamı da yok ediyor! "Son dört yılda yaklaşık 1500-2000 arası yavruyu kaybettik"

Edinilen bilgiye göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi’nde tedavileri tamamlanan, Mavi ve Deniz isimli Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü 2 deniz kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKİYM) işbirliği ile düzenlenen etkinlikle özgürlüklerine kavuştu.

Yumurtlamaya gelen kaplumbağalara başıboş köpekler saldırdı

Etkinlikte bir açıklama yapan, Hatay HMKÜ DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, şunları söyledi:

“Bu yıl, tedavi için Üniversitemizdeki Merkezimize toplam 14 yaralı kaplumbağa (CC:9, CM:5) geldi. Bunlardan 2 kaplumbağamızın tedavisi tamamlanarak, bugün Samandağ denize bıraktık. Bu kaplumbağalardan Chelonia Mydas, 80 kg ağırlığında, dişi bir bireydi ve maalesef yumurtlamaya geldiği Samandağ sahilinde köpeklerin saldırısında uğramıştı, arka yüzgeçlerinde derin ısırık yaraları vardı.

"4 aydır bir tedavi süreci geçirdiler"

Gerekli cerrahi müdahale ve tedavilerini yaptık, ısırık yaralarına dikiş uyguladık. Yoğun bakım havuzlarımızda 38 gündür gerekli post operatif bakımlarını yaptık ve yaraları iyileşti. 4 aylık bir tedavi ve rehabilitasyon sonrası bu kaplumbağa da dalmaya başladı ve bugün bırakıyoruz.

Diğer 12 yaralı kaplumbağada ise kafa travması, kronik paraziter invazyonlar, özefagusta olta, dalamama sorunu gibi rahatsızlıklar vardı. Bunlardan bir kısmı çok kötü, agoni ve şok durumunda geldikleri için öldüler. 3 kaplumbağanın tedavisi ise devam ediyor.

"Son 4 yılda yaklaşık 1500-2000 arası bir yavruyu da kaybetmiş olduk"

"Köpek saldırıları nedeniyle son dört yılda, toplam 12 adet, yumurtlamaya gelen erişkin dişi yeşil kaplumbağayı kaybettik. Bu kaplumbağalarımızın sezonda bir-iki defa yumurta bırakacaklarını düşündüğümüzde, yaklaşık 1500-2000 arası bir yavruyu da kaybetmiş olduk.

"Başıboş köpek saldırılarını acilen önlememiz gerekiyor"

Bu nedenle, başıboş köpeklerin yumurtlamaya gelen kaplumbağalara saldırmalarını ve öldürmelerini acilen önlemememiz gerekmektedir.”

Kaynak: Körfez Gazete

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Yorumlar

Düşman

Tamam önlem alınsın eyvallah ama bu köpek düşmanlığı ne , canavar olarak haberleştirmek ne demek

Recep

Ya bu başı boş köpekler sürü halinde çok tehlikeli oluyor bu hükumet bu devlet bu belediyeler niye var çözüm yok türkiyede neyi çözdülerki heryer arapsacı gibi karmakarışık hantal bürokrasi
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