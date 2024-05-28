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Yerel Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor! Yaşlı kadın ölümden döndü
Yerel

Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor! Yaşlı kadın ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:35:46 - 2024-05-28 14:35:45
Başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor! Yaşlı kadın ölümden döndü

Erzurum’un Oltu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 53 yaşındaki kadını çevreden yetişen insanlar kurtardı.

Oltu karayolları Mahallesi Esen evler kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok'un (53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı. Yaralanan Hülya Altunok'un Oltu Devlet Hastanesinde kolu ve burnu alçıya alındı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında kendi evinden çıkıp babasının evine giderken dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altınok, “Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum” dedi.

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