Başıboş köpekler dehşet saçıyor! Köpekten kaçarken kamyonun altında kaldı

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İstanbul Büyükçekmece'de bir kamyonun çarptığı Ekrem Binak adlı genç, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Refleksle yola çıkınca kamyon çarptı!

Binak, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kaldırımda yürüyordu. Bu esnada başıboş köpek bir anda genç vatandaşın üzerine atladı. Köpekten kaçan Ekrem Binak, farkında olmadan yola çıktı. Binak'a karşı şeritten gelen kamyon çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ekrem Binak hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kamyon şoförü ise serbest bırakıldı.

Başıboş köpekler dehşet saçıyor

Sözde hayvanseverler tarafından küçükken alınıp, sıkılınca sokağa salınan köpekler, belediyeler tarafından da gereken ilgi gösterilmeyince, sokaklarda başıboş kalarak dehşet saçıyor. Birtakım çevreler, hayvanların barınaklara verilmesine karşı çıksa da yaşanan bu üzücü olay, belediyelerin hayvanlar üzerindeki sorumluluklarını yeniden gözler önüne serdi.

Kamyon çarpan talihsiz genç Ekrem Binak