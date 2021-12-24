Başıboş köpekler dehşet saçıyor

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Yaşadığımız bölgelerin daha güvenli hale gelmesi için sokak köpeklerinin ve saldırgan cinslerin, devletin ilgili birimleri tarafından toplanarak barınaklarda muhafaza edilmeleri ve kısırlaştırılmaları hayati önem taşıyor. Son olarak 4 yaşındaki evladımız Asiye Ateş’in pitbull cinsi bir köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralanması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Bu nasıl hayvan sevgisi?

Hayvan sevgisini, insan sevgisinin önüne geçirmiş bir avuç azgın azınlığın tepkisinden çekinen belediyelerin ve bürokrasinin meseleye seyirci kalması ise maşeri vicdanı yaralıyor. Sözde hayvan hakları savunucularının tepkisinden çekinen belediyeler ve ilgili bürokrasi ise insanların hayatını risk ediyor.

İzmir Veteriner Hekimler Odası’nın hazırladığı bir araştırmaya göre Türkiye’de 10 milyon başıboş köpek olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda 60 milyona çıkacağı da söyleniyor.

Dumlupınar Üniversitesi’nin yayımladığı ‘Şiddet Haberlerinden Hayvan Haklarına, Sahipsiz Köpek Sorunu’ isimli araştırma da çok çarpıcı veriler içeriyor. Raporun 368. sayfasında, “Türkiye’de yılda yaklaşık 300 bine yakın insan, büyük çoğunlukla köpek ısırması kaynaklı kuduz riskli temasa maruz kalmakta ve kuduz tedavisi almaktadır. 2018 yılı resmi rakamları ile günde 775 kişi büyük çoğunlukla köpek ısırması nedeniyle hastaneye başvurmaktadır. Kuduz vakalarının % 99’u enfekte köpeğin ısırmasından kaynaklanmaktadır. Tüm kuduz vakalarının yaklaşık yarısı 15 yaşın altındaki çocuklarda meydana gelmektedir (WHO, 2021). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sahipsiz köpek saldırılarının en büyük mağduru çocuklar olmaktadır. 2015 verilerine göre, kuduz nedeniyle Türkiye’de yaklaşık 70 milyon dolar harcama yapılmaktadır” ifadelerine yer veriliyor.

Batı'da bakımevleri

İlgili çalışmada; ABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerde sahipsiz köpeklerin toplandığı ve bakımevlerinde beslendiği belirtiliyor. Türkiye’de yakın zamanda birçok vatandaşımız köpek saldırısı nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadı. Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi’nde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Ruken Kolcu hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, köpeklerin saldırısından kaçarken, kamyon çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çocuklar hedefte

İstanbul Büyükçekmece’de 21 yaşındaki Ekrem Binak, köpek saldırısından kaçarken, araç altında kalarak hayatını kaybetti. Ankara’da 12 yaşındaki Enes Koca okuldan dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kafatası parçalanan Koca, uzun bir tedavi sürecinin ardından yaşama tutundu. İstanbul’da komşusuna giden 16 yaşındaki kız çocuğuna pitbull cinsi iki köpek saldırdı. Komşuların yardımıyla kurtarılan ve ağır yaralanan genç kıza 56 dikiş atıldı. Tokat’ta 68 yaşındaki Hatice Er, sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı.