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Yerel Başıboş köpek yüzünden aracıyla baraj gölüne uçtu!
Yerel

Başıboş köpek yüzünden aracıyla baraj gölüne uçtu!

Adana'da seyir halindeyken köpeğe çarpmamak için sürücüsü manevra yapan otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 20:47:00 -
Başıboş köpek yüzünden aracıyla baraj gölüne uçtu!

Alınan bilgiye göre, 01 AIN 165 plakalı otomobili kullanan M.P, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde ilerlediği sırada yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. M.P'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Baraj gölünde gözden kaybolan otomobilin sudan çıkartılması için çalışmalar sürüyor.

 

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