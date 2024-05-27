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Yerel Başıboş köpek yine kazaya neden oldu!
Yerel

Başıboş köpek yine kazaya neden oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:59:00 - 2024-05-28 00:26:59
Başıboş köpek yine kazaya neden oldu!

Vatandaşlar başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm çağrısı yaparken; Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil sürücüsünün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan-Adana Karayolu Hacıahmetli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü Toyoto marka 80 AGD 111 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdı.

Takla atarak tarlaya yuvarlandı

Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişyi hastaneye kaldırdı.

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