Başıboş köpek, yaşlı adamın kolunu parçaladı! Helikopterle hastaneye yetiştirildi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı 50 kilometre uzaklıktaki Sağgöze köyü Sevimli mezrasındaki köyde ikamet eden 62 yaşındaki İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Çocuklarının da yardımıyla köpekten kurtulan Gürkan, kolundan yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya bildirildi.

Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Kar yağışından dolayı mezra yolunda ulaşım olmaması nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile jandarma ekipleri, bölgeye helikopterle geldi.

Helikopterle alınan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirildi.

"Boğazını tuttum, saldırmaya devam etti"

Yaşanan olayı anlatan Gürkan, "Ahırdan çıktım, bana saldırdı. Ben de boğazını tuttum, saldırmaya devam etti. Çocuklar zincir getirdi, götürüp bağladılar. Sadece kolumdan yaralandım, başka bir şey yok." dedi.

"Yollar kapalı olduğu için helikopter talep ettik"

Sağgöze köyü muhtarı Nevzat Akay ise, "Sabah oğlu aradı beni köyden. 'Babama köpek saldırmış, 4 yerden yaralanmış' dedi. Ben durumu binbaşına ve kaymakama bildirdim. Yollar kapalı olduğu için helikopter talep ettik. Talebimizi karşıladılar. Hastamızı getirdik, Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.