'Başıboş köpek terörü'ne karşı kadın derneklerini gören oldu mu? Üniversite öğrencisi ölümle pençeleşiyor
Isparta'da 8 Mart Kadınlar Günü'nde köpek saldırısından kaçarken aracın altında kalan 20 yaşındaki Rabia'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, durumunun kritik olduğu bildirildi. Başıboş köpeklerin saldırısına en çok kadınlar ve çocuklar maruz kalırken, sözde hayvan dernekleri gibi Batı tarafından fonlanan ve aileyi parçalamakla görevlendirilen feminist kadın derneklerinin bu soruna ses çıkarmaması manidar karşılandı.
Başıboş köpek saldırıları her geçen gün çoğalırken, Isparta'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 20 yaşındaki Rabia Kallı, kendini yola attı.
O esnada yoldan geçen bir otomobil ise genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil bölümünde yapılan müdahalenin ardından Rabia Kallı'nın, kafa travması geçirmesi sebebiyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Hayati riski devam ediyor
Son yapılan açıklamada ise doktorlar tarafından sürekli takip edilen 20 yaşındaki psikoloji öğrencisi Rabia Kallı’nın, kafa travması geçirmesi sebebiyle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi anestezi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesinin sürdüğü ve hala daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
En çok kadınlar mağdur olurken kadın dernekleri 3 maymunu oynuyor
Öte yandan en çok kadın ve çocukların köpek saldırılarına maruz kaldığı görülürken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Rabia Kallı'nın başına gelen olayı, feminist kadın dernekleri görmezden geldi.
Sözde 'hayvan dernekleri' gibi Batı tarafından fonlanan ve aileyi parçalamakla görevlendirilen feminist kadın derneklerinin bu soruna ses çıkarmaması ve başıboş köpek sorunu için harekete geçmemesi manidar karşılandı.
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