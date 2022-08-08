Başıboş köpek terörü ülkenin üzerine karabulut gibi çöktü

Oğuzhan Gültekin Ankara

Özellikle yaşlılar ve çocuklar için büyük bir tehlike olan sokak köpekleri konusunda bunca ölüm ve yaralanmalara rağmen hala belediyeler tarafından herhangi bir adım atılmazken, insanlar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Öğrenci yurtlarından hastanelere, otogarlardan parklara, yollardan sokaklara kadar her yeri istila eden başıboş köpekler dün yine ülkenin dört bir yanında canları yaktı.

Köpeklerden kaçarken tır ezdi

Türkiye’nin üzerine kara bulut gibi çöken başıboş köpek terörü, Edirne’nin Havza ilçesinde can aldı. 18 yaşındaki Eren Koşer motorbisikleti ile seyir halindeyken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. 12’nci sınıf öğrencisi olan Koşer, köpeklerden kaçmaya çalışırken yoldan geçen bir tırın altında kalarak hayatını kaybetti

İç güvenlik sorunu haline geldi

Bir iç güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpeklerle somut adım bekleyen vatandaşın sabrı Koşer’in hayatını kaybetmesinin ardından taştı. Hayatının baharında köpekler yüzünden canından olan Koşer’in ardından sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan milyonlarca insan “Köpekleri toplayın” etiketiyle yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu. Köpeklerin toplatılmasını isteyen vatandaşlar 10 binlerce paylaşım yaptı.

Yüzünden ısırılan Miraç gözünü kaybediyordu

Tekirdağ’dan memleketi Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine tatil için gelen Alabaş ailesinin 3 yaşındaki çocukları Miraç Alabaş da Taşköprü Cumhuriyet Meydanındaki parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada çevredeki köpeklerin saldırısına uğradı. Yüzünde ve gözünde ısırık izleri oluşan 3 yaşındaki Miraç Alabaş’ı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yüzünde ve gözünde ciddi yara izleri oluşan Miraç, ailesi tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Miraç, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Miraç, yoğun tedavi sonucu gözünü kaybetmekten kurtarıldı.

Yaşanan olayın ardından Taşköprülü vatandaşlar, belediye tarafından geçici hayvan barınağının 7 ay önce kapatılarak köpeklerin sokaklara salıverildiğini, yaşanan onlarca olaya rağmen hala ciddi bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

Köpeklerden kaçarken başını duvara çarpıp düştü, yerde de köpekler ısırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde önceki akşam bir lokantadan çıkan Hasan Nalbant (37), aracına doğru giderken sokak köpekleri önüne çıktı. Köpeklerin kendisine hücum etmesi üzerine koşmaya başlayan Nalbant, başını duvara çarpıp yere düştü. Köpekler yerde Nalbant'a saldırarak, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan Nalbant'ın başına 16 dikiş atıldı, ayrıca kuduz aşısı yapıldı. Nalbant, "Ben kazayı atlattım. Belki bir başkası atlatamaz, benim gibi şanslı olamaz. Başıboş hayvanların barınaklara alınmasını ve belediyenin bu konuya el koymasını istiyorum. 10 köpeğin saldırısına uğradım, kafamı vurdum. Kafamda 12- 13 santimlik bir yarık var" dedi.